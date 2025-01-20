В Белом доме Дональда Трампа и его жену встретили Джо и Джилл Байден.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией Трамп прибыли в Белый дом. Там их приветствовали нынешний глава Вашингтона Джо Байден и первая леди Джилл Байден, сообщает CNN.

Отмечается, что согласно традициям, после утренней службы в епископальной церкви Святого Иоанна новоизбранный президент США, избранный вице-президент и их супруги посещают Белый дом, где новый глава Белого дома и уходящий президент проводят короткую частную встречу.

По данным издания, в этом году Байден и Трамп вместе с супругами собираются пить чай в Белом доме. Также уходящий президент США сопровождает своего преемника в Капитолий на церемонию присяги.

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В издании напомнили, что в 2021 году Трамп отнесся к Байдену пренебрежительно. Тогда республиканец не стал приглашать избранного президента в Белый дом.

Обновлено в 18:04: Трамп и Байден зашли в Капитолий.

Обновлено в 18:10: будущие члены администрации Трампа вошли в Ротонду Капитолия.

Обновлено в 18:15: на церемонию прибыл 42-й президент США Билл Клинтон вместе с супругой Хиллари Клинтон.

Обновлено в 18:16: на церемонию прибыл 43-й президент США Джордж Уокер Буш вместе со своей супругой.

Обновлено в 18:17: на церемонию прибыл 44-й президент США Барак Обама.

Обновлено в 18:20: на церемонию прибыли дети Трампа - Тиффани и Бэррон.

Инаугурация Дональда Трампа - важные новости

Напомним, что официальная часть инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа начнется в 18:00 по киевскому времени. Сама инаугурация назначена на 12:00 по Вашингтону (на 19:00 по Киеву).

Перед инаугурацией Трамп вспомнил Украину и анонсировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. На митинге в Вашингтоне он пообещал прекратить войну в Украине и хаос на Ближнем Востоке.

Корреспондент BILD в США Хайко Ролофф рассказал, что перед своей инаугурацией Трамп отгулял самый дорогой ужин при свечах. По его словам, гости, которые хотели оказаться в центре власти США во время ужина в Национальной галерее Вашингтона, выложили за эту возможность не менее миллиона долларов.

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