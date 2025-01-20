Это традиционный ужин американского президента перед инаугурацией.

Избранный президент США Дональд Трамп провел самый дорогой ужин при свечах накануне инаугурации.

Воскресный традиционный ужин при свечах стал самым дорогим в мире, пишет корреспондент BILD в США Хайко Ролофф. Гости, которые хотели оказаться в центре власти США во время ужина в Национальной галерее Вашингтона, выложили за эту возможность не менее миллиона долларов. Эти средства стали пожертвованиями на инаугурацию.

Свободных мест не было. Среди избранных гостей Трампа на ужине были технимиллиардер Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес. Все они пытались пообщаться с Трампом или его женой Меланией, или хотя бы коротко пообщаться с детьми президента - Дональдом-младшим и Эриком. Оба считаются близкими советниками отца.

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По слухам, гости пожертвуют более 200 млн долларов. Перед первой инаугурацией Трампа "входные билеты" стоили вдвое меньше - по 500 000 долларов. Миллиардеры считают это хорошим вложением.

"Это был великий день и завтра будет еще один великий день. Завтра наступит день, когда мы начнем спасать нашу нацию и снова сделаем Америку великой", - сказал Трамп в конце вечера, поднявшись на сцену с женой Меланией.

Инаугурация Трампа

Как известно, уже сегодня вечером в Вашингтоне избранный президент Соединенных Штатов примет присягу. Мероприятие запланировано на 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву).

Ранее Трамп обещал, что после возвращения в Белый дом закончит войну в Украине, "уберет" трансгендеров из армии, школ и спорта, а также начнет крупнейшую в истории США операцию по депортации.

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