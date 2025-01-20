Там отметили, что пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) не ожидают быстрого окончания войны после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Лично я никаких ожиданий относительно быстрого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа не имею. Наоборот, меня пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году", - отметил он.

Он отметил, что очень много факторов влияют на события. "Фактор самый первый: отсутствие у РФ желания заканчивать войну. На данный момент не вижу никаких предпосылок, чтобы россияне остановились", - подчеркнул Жорин.

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Он отметил, что ждет завершения тенденции терпеть все на свете. "Надеюсь, мода на особые условия для представителей ЛГБТ наконец отойдет в прошлое, и денег на такие "грантовые проекты" никто больше не будет давать", - сказал Жорин.

Война в Украине: новости

Избранный президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным. По его словам, он договорится с обладателем Кремля о встрече. "Я прекращу войну в Украине, хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.

Новый президент США Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Такое заявление сделал в интервью каналу CBS Майкл Волц, который займет должность советника по нацбезопасности. Волц отметил, что не хотел бы раскрывать планы Трампа, но назвал три ключевых момента завершения войны в Украине.

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