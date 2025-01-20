Инаугурация сорок седьмого президента США пройдет уже сегодня.

Американский политик Дональд Трамп, который обещал, что окончание войны в Украине произойдет с его правлением, во второй раз вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки и вернется в Белый дом. На выборах 2024 года он одержал победу, обогнав Джо Байдена, поэтому теперь именно он займет пост главы государства. Узнайте, когда будет инаугурация Трампа и где ее можно будет посмотреть.

Когда инаугурация Трампа

Известно, что официальная часть начнется, когда в Америке наступит 11 утра, а в Киеве в это время будет 6 вечера, но сама инаугурация Трампа назначена на 12:00 по Вашингтону (на 19:00 по Киеву).

Дата была выбрана неслучайно - все дело в американском законодательстве. Если прочесть Конституцию США, то можно увидеть, что президент имеет право вступить в должность не сразу после победы в выборах, а только через несколько месяцев. В то же время 20-я поправка гласит, что действующий президент автоматически теряет свои полномочия 20-го января каждого четвертого года. То есть к этому моменту страна должна избрать преемника, чтобы он перенял "скипетр власти".

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Где будет транслироваться инаугурация Трампа

Несколько каналов в США будут транслировать церемонию, так что проблем с тем, где смотреть инаугурацию Трампа, не будет. Список ресурсов довольно обширный, но на каждом из них трансляция начнется в разное время по киевскому времени:

ABC News и C-SPAN - с 14:00.

CBS News и NBS News - с 16:00.

CNN, MSNBC и Fox News - с 16:30.

Кроме того, смотреть инаугурацию Трампа можно в прямом эфире на официальном сайте Белого дома, с помощью видеохостинга Ютуб или в социальной сети Х.

На украинском языке трансляцию будут вести на канале Голос Америки и в спецэфире Суспільного.

Где пройдет инаугурация Трампа 2025

По американской традиции президент должен пройти официальную процедуру в Капитолии, на лестнице с западной части здания. В этом году место проведения церемонии изменили из-за плохой погоды - церемония состоится в ротонде того же здания. Зрители смогут комфортно разместиться на арене Capital One - там же пройдет парад.

На 20 января назначено огромное количество событий. С самого утра должна пройти церковная служба в церкви св. Иоанна, затем сорок шестой и сорок седьмой президенты с женами проведут чаепитие. Далее Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс дадут присягу, а президент произнесет свою речь. Следующий этап - официальная церемония прощания с Байденом и Харрис, после нее - инаугурационный обед. После этого военные США проведут праздничный парад, а Трамп подпишет свои первые указы на официальном посту. В конце мероприятия заключительным аккордом пройдут пышные вечерние балы в честь инаугурации.

Инаугурация Трампа - список приглашенных

Интересно в этой церемонии и то, кто приглашен на инаугурацию Трампа. Среди обязательных гостей можно будет увидеть Джорджа Буша, Билла Клинтона, Барака Обаму, Джо Байдена с супругой. Своим присутствием почтят и члены Конгресса, а судьи Верховного суда, и высокопоставленные военные.

Не обойдется и без владельцев крупных корпораций - Илона Маска, Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Шоу Цзы Чу и Сундара Пичаи.

Мировые лидеры также будут присутствовать на церемонии, к примеру, на инаугурацию приглашены президент Аргентины, премьер-министр Италии и вице-президент Китая.

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