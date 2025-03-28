Президент США назвал разговор "чрезвычайно продуктивным".

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он назвал этот разговор "чрезвычайно продуктивным" и подчеркнул, что соглашается с премьер-министром Карни "со многими вещами".

"Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы согласны со многими вещами", - написал Трамп.

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Также он анонсировал свою встречу с Карни "сразу после предстоящих выборов в Канаде".

"Мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над элементами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут замечательными как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады. Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил президент США.

В своей заметке Трамп ничего не говорил ни об "аннексии Канады", ни о "51-м штате США", как неоднократно называл он эту страну в своих предыдущих заявлениях.

Отношения США и Канады: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп предлагал Канаде добровольную аннексию и анонсировал новые разрушительные пошлины против этой страны. Президент США выразил возмущение тем, что Канада "почти ничего не платит" за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США. "Это не может продолжаться. Единственное логичное решение - чтобы Канада стала нашим драгоценным пятьдесят первым штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы", - подчеркивал Трамп.

Сообщалось, что Канада сближается с ЕС на фоне конфликта с Трампом. В частности страна ведет переговоры с ЕС об участии в оборонной инициативе, что позволит ей производить европейскую военную технику на собственных предприятиях. Карни во время первой своей зарубежной поездки назвал Канаду "самой европейской из неевропейских стран".

Также Трамп заявлял о желании пересмотреть столетнее соглашение о демаркации американо-канадской границы. Как сообщало издание The New York Times, еще когда премьер-министром Канады был Джастин Трюдо, Трамп в телефонном разговоре сказал ему, что не верит в действительность договора 1908 года о демаркации границы между двумя странами и что хочет пересмотреть границу.

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