Канада сближается с ЕС на фоне конфликта с Трампом, - NYT

Страна намерена ей участвовать в производстве европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen.

Канада ведет переговоры с ЕС об участии в оборонной инициативе, что позволит ей производить европейскую военную технику на собственных предприятиях. ЕС стремится укрепить промышленность и уменьшить зависимость от США, а для Канады это открывает новый рынок, пишет The New York Times.

Премьер-министр Марк Карни во время первой зарубежной поездки назвал Канаду "самой европейской из неевропейских стран". Двое чиновников, знакомых с обсуждениями, сообщили, что продолжаются переговоры о включении Канады в оборонный проект ЕС. Это позволит ей участвовать в производстве европейских вооружений, в частности истребителя Saab Gripen.

ЕС расширяет военные расходы, предлагая кредитную программу на 150 млрд евро. Условия предусматривают, что 65% расходов на компоненты должны поступать из ЕС или от партнеров, а Канада может закрыть оставшиеся 35% и расширить сотрудничество по отдельному соглашению. Она также получит преференциальный доступ к рынку военной техники ЕС как альтернативу США.

Видео дня

Канаду критикуют в НАТО за недостаточные расходы на оборону - всего 1,3% ВВП, хотя есть планы увеличить их до 2% к концу десятилетия. Дональд Трамп даже заявлял, что Канада должна войти в состав США из-за военной зависимости.

Во вторник Карни объявил о соглашении с Австралией по радарным технологиям. Канадская военная промышленность преимущественно поставляла оборудование для США, однако в последние годы страна активнее сотрудничает с европейскими партнерами.

ЕС прямо упомянул Канаду в документе по оборонной инициативе, а Карни в воскресенье обсуждал военное сотрудничество с Урсулой фон дер Ляйен. "Наше сотрудничество с Канадой интенсифицировалось и должно быть укреплено, также для укрепления трансатлантической безопасности", - говорится в документе ЕС.

Реализация европейской инициативы требует лет из-за американского доминирования и недостатка инвестиций. Вооружение Украины истощило запасы ЕС, а для масштабного производства военной техники требуется время и стабильные контракты.

Канада и США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп предложил Канаде добровольную аннексию. По словам президента США, он возмущен тем, что Канада "почти ничего не платит" за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США.

"Это не может продолжаться. Единственное логичное решение - чтобы Канада стала нашим драгоценным пятьдесят первым штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищенными - как в военном, так и в других аспектах - чем когда-либо прежде, проблема Северной границы исчезнет, а самая большая и мощная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее - и Канада станет ее важной частью", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что Дональд Трамп отменил 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Они будут введены в размере 25%, как и планировалось до этого.

Вас также могут заинтересовать новости: