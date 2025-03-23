Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, но у премьера есть право объявить их раньше.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил досрочные выборы. Они намечены на 28 апреля.

Карни заявил, что ему нужен "сильный, позитивный мандат от соотечественников". "Нужно сделать намного больше, чтобы обезопасить Канаду", - сказал политик, имея в виду угрозы аннексии и торговую войну, которую инициировал президент США Дональд Трамп, пишет Би-би-си.

Очередные выборы в Канаде должны были пройти не позднее 20 октября, но у премьера есть право объявить их раньше. Многие прогнозировали, что Карни так и сделает после прихода к власти.

Видео дня

Политическая ситуация в Канаде

Либеральная партия находится у власти с 2015 года и к настоящему времени растеряла значительную часть электората. Однако риторика Трампа по поводу Канады вызвала патриотический подъем в обществе, от которого выигрывают как раз либералы.

В данное время, согласно опросам, либералы сократили отставание от оппозиционной Консервативной партии.

Предыдущий канадский премьер Джастин Трюдо, который занимал этот пост с 2015 года, ушел в отставку 14 марта 2025 года. Трюдо, начавший политическую карьеру в 2000 году, приобрел известность благодаря своей харизме, прогрессивным взглядам и поддержке различных социальных инициатив.

Вас также могут заинтересовать новости: