Контракт был подписан во времена правления свергнутого диктатора Башара Асада.

Новая администрация Сирии расторгла контракт с российской компанией на управление и эксплуатацию порта Тартус, который был подписан во времена правления свергнутого диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три сирийских бизнесмена и местные СМИ.

Отмечается, что ранее глава таможни Тартуса Рияд Джуди заявил о том, что инвестиционный контракт был аннулирован после того, как российская компания "Стройтрансгаз" не выполнила условия сделки 2019 года. В нее были включены инвестиции в инфраструктуру.

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Эту информацию подтвердили журналистам три сирийских бизнесмена, один из которых работает в порту.

В агентстве напомнили, что "Стройтрансгаз" является крупной строительной компанией, в задачи которой входило инвестирование и развитие торгового порта Тартус. Контракт не связан с военно-морской базой в этом городе, которая была построена в 1970-х годах. Он является частью соглашения между РФ и Сирией об использовании средиземноморского порта.

Россияне не могут попасть в Тартус - что известно

Напомним, что ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус. По его словам, россияне не получили разрешения от местных властей.

Кроме того, сирийское издание Shaam писало, что правительство Сирии разорвало соглашение с Россией о контроле над главным торговым портом страны в городе Тартус. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта в течение 49 лет.

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