Путин может воспринимать намерения Трампа как пустые угрозы.

Реакция российского диктатора Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной является ожидаемой. Главная проблема заключается в том, что на главу Кремля пока не оказывается необходимое давление. Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в комментарии для Politico.

"Это было предсказуемо, потому что мы понимаем, что Путин не хотел говорить "да", но не мог сказать "нет" из-за возможной реакции Трампа. Я думаю, он просто пытается не торопиться, и именно поэтому он предложил несколько дополнительных условий для 30-дневного прекращения огня", - объяснил он.

Тем не менее Чернев не исключает, что президенту США Дональду Трампу все же удастся подтолкнуть Путина к тому, чтобы он принял решение.

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"Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни, потому что вчера я увидел, что Трамп уже заговорил о дополнительных санкциях в отношении российского нефтегазового сектора. Это обычная практика Путина - дать вам надежду на то, что он скажет "да", но затем затягивает время, чтобы использовать его для достижения своих целей. Я надеюсь, что реакция Трампа будет довольно быстрой", - сказал нардеп.

В издании напомнили, что Трамп намекал на то, что он собирается увеличить давление на РФ, если Путин откажется заключать мир.

"Я могу сделать то, что в финансовом плане будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира. В финансовом смысле... мы можем сделать что-то очень плохое для России. Это было бы разрушительно", - говорил американский лидер во время одного из своих выступлений.

Тем не менее Россия уже подвергается всевозможным санкциям с тех пор, как три года назад она начала полномасштабное вторжение в Украину, подчеркнули журналисты. Новой же мишенью может стать теневой флот РФ, который помогает Москве обходить существующие санкции на экспорт нефти. Обратной стороной этих ограничений будет усугубление ущерба для американских потребителей.

Также США могут попытаться расширить запрет на использование российскими финансовыми учреждениями системы обработки финансовых транзакций SWIFT. В нее входят лишь несколько российских банков.

По мнению бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, глава Кремля также оценит то, что "лай Трампа хуже его укуса".

"Он видел, как Трамп угрожает Канаде, но когда Оттава отвечает контртарифами, он начинает отступать и вести переговоры", - сказал он в комментарии для издания.

Бондарев добавил, что Трамп гораздо больше озабочен мирной сделкой и выгодой, которую он может из нее извлечь, чем самой Украиной.

"Это дает Путину рычаги влияния", - добавил бывший российский дипломат.

Трамп и Россия - важные новости

Ранее в Newsweek рассказали, как президент США Дональд Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия в Украине. По словам аналитиков, США должны усилить санкции против энергетического сектора России.

Кроме того, в CBS News писали, что администрация Трампа ужесточает санкции против России. Вашингтон накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы.

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