По словам Андрея Сибиги, Россия не хочет завершения войны.

Российский диктатор Владимир Путин стремится к продолжению войны, а все его слова о желании прекратить войну, являются дымовой завесой. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Twitter (Х).

Он отметил, что Украина сказала "да" предложению США о прекращении огня, "потому что Украина хочет мира". Однако глава страны-агрессора Владимир Путин вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает различные условия.

"Украина стремится к прекращению войны. Путин стремится продолжить войну. Остальные его слова - лишь дымовая завеса", - отметил Сибига.

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Переговоры по окончанию войны в Украине

Как сообщал УНИАН, по результатам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которые состоялись 11 марта, Украина согласилась на предложение США относительно немедленного 30-дневного прекращения огня, если на такой шаг пойдет и Россия.

Вчера, 13 марта, в Россию прибыли представители США с целью сделать Москве аналогичное предложение. Путин заявил, что не против прекращения огня, но выдвинул ряд условий, в частности, чтобы Украина остановила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения.

В то же время президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Путин сделал многообещающее заявление, но оно было неполным. По его словам, он надеется, что "Россия поступит правильно" по результатам этих переговоров.

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