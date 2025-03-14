По словам аналитиков, США должны усилить санкции против энергетического сектора России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может сделать "разрушительные" вещи для российской экономики, чтобы давить на Москву и заставить ее принять мирное соглашение с Украиной. В то же время аналитики рассказали для Newsweek, что есть предел тому, что Трамп может сделать, пытаясь договориться с РФ.

По словам экспертов, несмотря на тяжелые экономические санкции со стороны Запада, российский диктатор Владимир Путин ведет полномасштабную войну в Украине уже три года.

"Реакция Путина в четверг на предложение о 30-дневном прекращении огня доказала, что Россию нелегко будет переиграть, поскольку он четко дал понять, что готов к соглашению только при условии, что оно будет включать условия, на которые Киеву будет сложно согласиться", - подчеркивают в материале.

Видео дня

Аналитики считают, что, вероятно, лучшим вариантом является усиление давления на экспорт нефти и газа из России, которые являются основными источниками доходов страны и помогают ей платить за войну.

"Если вы пытаетесь достичь быстрого урегулирования конфликта в Украине, это то, к чему вы стремитесь - продолжение продажи [российских] энергоносителей. Это единственное, что осталось", - отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз.

Она добавила, что администрация Дональда Трампа может сомневаться относительно "полномасштабного подхода к энергетическим санкциям против России, поскольку это может вызвать дополнительные потрясения" во время роста экономической неопределенности в стране из-за торговой политики президента.

"Президент Трамп пришел к власти, пообещав снизить цены на нефть вдвое. Это подчеркивает, насколько тонкую иглу ему приходится нанизывать в отношениях с Россией в энергетической сфере. Я подозреваю, что они будут очень осторожными в отношении санкций, которые могут привести к вытеснению российских баррелей с рынка", - сказал эксперт по вопросам энергетики в Институте Бейкера Университета Райса Марк Финли.

В то же время эксперты по вопросам энергетики считают, что ужесточение санкций против российского энергетического сектора разозлит Россию. Кроме того, это потребует постоянного сотрудничества с союзниками тогда, когда Трамп открыто враждует с Канадой, ЕС и другими странами из-за тарифов, отметил Финли.

"Заставить союзников говорить в один голос по этому поводу будет сложнее в наши дни", - добавил эксперт.

В Newsweek добавили, что Трамп, вероятно, признал эту дилемму в своих словах, подчеркнув, что США могут принять разрушительные меры против экономики РФ.

"В финансовом смысле мы можем сделать вещи, [которые] очень плохие для России. Это было бы разрушительно для России. Но я не хочу этого делать, потому что я хочу видеть мир", - отметил он.

В издании подчеркнули, что условная поддержка Путиным 30-дневного прекращения огня показала, с какими вызовами сталкиваются США и Украина, пытаясь убедить РФ закончить войну.

"Мы, безусловно, поддерживаем это", - сказал российский диктатор.

Однако Путин подчеркнул, что "есть вопросы, которые мы должны обсудить", прежде чем РФ согласится, в частности, будет ли Украина продолжать получать западную военную помощь во время прекращения огня.

Возможное перемирие Украины с РФ - последние новости

Ранее издание BBC писало, что несмотря на разговоры о перемирии с РФ, украинские воины сталкиваются на фронте с другой реальностью. Отмечается, что переговоры могут быть медленными и сложными, но на поле боя такой процесс стоит жизней.

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не согласна на временное перемирие с Украиной. По его словам, такое перемирие "не что иное, как временная передышка для украинских военных".

Вас также могут заинтересовать новости: