Он считает, что Трамп "сбивает" США с трона сверхдержавы.

Президенту США Дональду Трампу российский диктатор близок, но это восприятие едва ли взаимно. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал в эфире "НовостиLive".

Он отмечает, что Трамп заявляет, что установил дедлайн для Путина по остановке боевых действий, но это, вероятно, "у себя в голове", потому что он не озвучивает это публично и это о многом говорит.

"Почему-то претензии к нашему президенту, в частности, безосновательные обвинения, что он диктатор, спокойно озвучивает, а с Путиным он носится, как говорят, как дурак с писаной торбой, чтобы боже упаси никак друга Владимира не поставить в неудобное положение, не загнать куда-то там в угол", - сказал Дикий.

Видео дня

По его словам, Путин для Трампа - союзник, как говорили большевики - "социально близкий элемент". Эксперт считает, что Трамп всегда смотрел на Путина с восторгом и никогда этого не скрывал. Он считает его не маньяком-убийцей и международным преступником, не "мелкой КГБшной молью", которая вдруг получила огромные ресурсы и пошла уничтожать миллионы людей, а великим государственным деятелем. "И он явно ему завидует, потому что хотел бы, чтобы ему было как Путину", - сказал Дикий.

Эксперт отмечает, что трудно оценить отношение Путина к Трампу:

"С КГБшниками сложнее, потому что они умеют держать рoker face, то есть скрывать свое отношение к кому-либо и чему-либо. Поэтому какое на самом деле отношение Путина к Трампу - не имею представления. Подозреваю, что без особого уважения, скорее с такой тонкой КГБшной улыбкой. Мол, так ведь подфартило, карта "поперла", что американцы выбрали столь полезного идиота".

При этом Дикий добавил, что вряд ли Путин считает Трампа своим. Эксперт напомнил об отношении Путина к беглому украинскому президенту Виктору Януковичу, который был россиянам нужен, но отношение к нему было "ниже плинтуса". По его словам, съемки на вилле Трампа Мар-а-Лаго напоминают Межигорье Януковича и "Пшонка стайл", то есть свидетельствуют, что его владелец "абсолютно бесноватый жлоб".

"С точки зрения КГБшников, кстати, Трамп точно не государственный деятель, потому что он собственно сейчас разрушает свою страну. Ему досталась страна, которая была лидером в мире... Россия десятилетиями этому безумно завидовала. И тут приходит, извините, этот д*бил и все это разваливает. Я сейчас молчу о том, что он делает по отношению к украинцам - по крайней мере, он нам ничем не обязан, но он свою страну загоняет в такое положение, что в Кремле могут потирать руки и радоваться. Он сам сбивает Америку с трона однозначной неоспоримой сверхдержавы", - сказал Дикий.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, политолог Леон Арон для Politico отмечал, что для российского диктатора Владимира Путина цена мира выглядит выше стоимости войны.

Он считает, что Трамп фактически облегчил Путину путь к переговорам: превентивные уступки, повторение кремлевской пропаганды, согласие с тем, что вторжение - это реакция на стремление Украины в НАТО, призывы к Киеву отказаться от оккупированных территорий, делегитимизация президента Владимира Зеленского, блокирование европейских миротворцев из-за отказа США гарантировать им защиту.

Эксперт считает, что Путин не спешит договариваться. По его словам, Трамп и его команда не видят очевидного: Путин не стремится к переговорам. Это типичный американский просчет: недостаточное знание России, вера в собственную харизму и непонимание природы авторитаризма. И в этом Дональд Трамп превосходит своих предшественников.

Вас также могут заинтересовать новости: