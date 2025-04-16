Цена мира выше, чем цена войны: политолог назвал 7 вещей, которые Трамп не понимает о Путине

Эксперт отметил, что Путин намеренно затягивает Трампа в переговорный процесс, чтобы побудить на большие уступки.

Для российского диктатора Владимира Путина цена мира выглядит выше стоимости войны. Существует по меньшей мере 7 важных вещей о Путине, которые не понимает американский президент Дональд Трамп, пытаясь договориться с ним о завершении войны в Украине.

Как пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, политолог Леон Арон для Politico, Путин должен был бы стремиться к миру в Украине. Потери российской армии достигли около 700 000 убитых и раненых. Ежедневные потери - до тысячи военных. Экономика тормозит, цены на базовые продукты стремительно растут.

Трамп фактически облегчил Путину путь к переговорам: превентивные уступки, повторение кремлевской пропаганды, согласие с тем, что вторжение - это реакция на стремление Украины в НАТО, призывы к Киеву отказаться от оккупированных территорий, делегитимизация президента Владимира Зеленского, блокирование европейских миротворцев из-за отказа США гарантировать им защиту.

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Однако Путин не спешит договариваться. Настоящая причина, почему Путин избегает мира, не нова. Трамп и его команда не видят очевидного: Путин не стремится к переговорам. Это типичный американский просчет: недостаточное знание России, вера в собственную харизму и непонимание природы авторитаризма. И в этом Дональд Трамп превосходит своих предшественников.

Вот 7 причин, почему Путин избегает мира:

1. Война легитимизирует диктатуру.

После 2012 года Путин сменил источник поддержки - теперь это милитаризованный патриотизм. Без врага нет обоснования репрессиям и мобилизации.

2. Путину нравятся символы военной силы.

Ему важен имидж "верховного главнокомандующего" в стиле Сталина, со строями, униформами и медалями. Мир этому образу не нужен.

3. Война - опора экономики.

После 2022 года вся система ориентирована на войну. Потребители уже страдают: хлеб, мясо, макароны выросли в цене в два раза, а картофель - в два раза. ВВП вырастет на 1,4-1,6%, ставка Центробанка - 21%.

4. Завершение войны рискует вызвать социальное недовольство.

Льготы, бонусы, повышенные выплаты семьям погибших - все это может исчезнуть. Регионы, которые выиграли на войне, могут потерять больше всего.

Сотни тысяч работают в ВПК. Высокие зарплаты, престиж, стабильность - все это рискует исчезнуть, если вернуться к мирному рынку труда.

5. Любое изменение - риск для авторитарного режима.

Даже положительное изменение, как прекращение войны, дестабилизирует систему. Авторитаризм плохо переносит гибкость.

6. Путин склонен к рискам

Чем больше Трамп побуждает его к миру, тем больше Путин будет требовать уступок. Это искусство сделки Путина, пишет политолог.

7. Путину нужна победа, а не компромисс.

Для Кремля победа - это единственный способ оправдать жертвы. Иначе понадобятся репрессии для сдерживания общественного недовольства.

Трамп и Путин

После прихода к власти Трамп взялся решать вопрос окончания войны в Украине и за одно намеревался наладить отношения с Москвой. Однако, за обещанные 24 часа ему не удалось завершить войну в Украине, теперь он думает сделать это за 100 дней. Однако в его планах что-то пошло не так и теперь Трамп очень зол на Путина.

11 апреля разочарованный Трамп установил жесткие сроки для Путина по Украине.

По данным СМИ, несколько старших помощников президента США Дональда Трампа советуют ему более скептически относиться к желанию Кремлязакончить войну против Украины. Речь идет о Марко Рубио и Ките Келлоге.

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