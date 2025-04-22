Альберт Гор резко раскритиковал Трампа, назвав его угрозой.

Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил администрацию президента Дональда Трампа с нацистской Германией. Соответствующее заявление он сделал на встрече с защитниками климата в научном музее на набережной Сан-Франциско, сообщает Politico.

Гор, в частности, заявил, что администрация Трампа "пытается создать собственную версию реальности" для достижения своих масштабных целей, аналогичных целям нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-х и 40-х годах:

"Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх Адольфа Гитлера с любым другим движением. Это было уникальное зло и точка. Я это понимаю. Но в истории этого зла есть важные уроки".

Гор также сослался на "моральную аутопсию Третьего рейха", проведенную немецкими философами после Второй мировой войны.

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"Наставник Юргена Хабермаса - Теодор Адорно написал, что первым шагом в падении этой нации было, я цитирую, "превращение всех вопросов истины в вопросы власти". Он описал, как нацисты, и я цитирую снова, "атаковали саму суть различия между правдой и ложью". Администрация Трампа настаивает на попытках создать свою собственную предпочтительную версию реальности", - отметил Гор.

Кроме того, он прокомментировал утверждения Трампа об изменении климата и энергетических технологиях.

"Они говорят, что климатический кризис - это обман, придуманный китайцами, чтобы уничтожить производство в США. Они говорят, что уголь чистый. Они говорят, что ветряные турбины вызывают рак. Они говорят, что повышение уровня моря просто создает больше прибрежной недвижимости", - добавил он.

По словам Гора, мир уже видел, как популистские авторитарные лидеры использовали мигрантов в качестве козлов отпущения и раздували огонь ксенофобии, чтобы "подпитывать свой собственный рост власти".

"Стремление к власти - вот о чем все это. Конституция, написанная нашими основателями, призвана защитить нас от угрозы, идентичной Дональду Трампу", - подытожил он.

Критика администрации Трампа в США

Как писал УНИАН, ранее американский сенатор Берни Сандерс сравнил миллиардера Илона Маска и олигархов Трампа с героиновыми наркоманами, сказав, что их наркотиком является жадность. Он напомнил о других миллиардерах, назначенных Трампом в свой кабинет, и призвал людей признать, что США находятся в ужасной ситуации.

Также Трампа за его деятельность публично раскритиковали три экс-президента США - Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. Они заявили, что необходимо принять чрезвычайные меры.

По словам источников, в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника. А тот факт, что трое бывших глав государства сделали это за такой короткий срок после инаугурации Трампа, они назвали беспрецедентным.

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