Он призывает сторонников покончить с властью больших денег.

Сенатор Берни Сандерс сравнил олигархов, которые окружают президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, с героиновыми наркоманами, чьим наркотиком является жадность.

Как передает Fox News, во время митинга "Борьба с олигархией" в Айдахо Сандерс вместе с конгрессвумен Александрией Окасио-Кортес обвинили Трампа и Илона Маска в уничтожении демократии для обеспечения выгод для своих друзей-миллиардеров:

"Когда состоялась инаугурация Трампа, прямо за ним сидели три самых богатых человека в этой стране: Маск, Безос и Цукерберг. Так вот, эти ребята, эти олигархи, имеют большую, большую проблему с зависимостью. И знаете, какая она? Это жадность. Они как героиновые наркоманы. Они не могут себя контролировать, им нужно все больше и больше, и им безразлично, через кого они переступают, чтобы получить еще один миллиард долларов".

Сенатор сказал, что олигархи-миллиардеры могут быть как республиканцами, так и демократами, однако напомнил о "13 других миллиардерах", назначенных Трампом в свой кабинет. Он призвал людей признать, что Соединенные Штаты Америки находятся в ужасной ситуации.

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"Нашу демократию никогда не будут поддерживать только институты, политики и чиновники. Это всегда будут люди, массы, которые отказываются подчиняться авторитарным режимам, которые являются последней и самой сильной защитой нашей страны и наших свобод", - сказал он.

Критика Трампа

Напомним, что новый президент подвергался критике из-за своих тесных связей с Илоном Маском, особенно после его назначения на должность соруководителя новосозданного Департамента эффективности правительства (DOGE).

Это вызвало беспокойство относительно концентрации власти в руках миллиардеров и потенциального конфликта интересов в государственном управлении.

Критики считают, что назначение Маска на государственную должность без надлежащего надзора может привести к злоупотреблениям и подрыву демократических институтов.

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