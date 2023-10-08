Израильский журналист Сергей Гранкин был в Украине в первые дни российского вторжения.

Зверства, которые сейчас на территории Израиля творят боевики ХАМАС, с первых минут вторжения совершали российские оккупанты по отношению к гражданскому населению Украины.

Как сообщает ТГ-канал "Быть Или", такое заявление сделал израильский журналист Сергей Гранкин, отметив, что все то, что сейчас происходит в Израиле, он уже видел в Украине, а боевики ХАМАС убивают женщин и детей так же хладнокровно, как и российские оккупанты.

"В Украине я был в первые месяцы войны, как раз тогда, когда захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, Чернигов, Сумы. И я видел этих людей, эти кадры, которые они мне показывали на телефонах. Вот ровно то же самое. Так же хладнокровно подходили, убивали людей, женщин, детей из автоматов, из пулемётов, причём совершенно с деловым видом, как будто это работа", - сказал журналист.

Что происходит в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввел в действие "пункт 40 Алеф", который предоставляет полную свободу действий военным.

Посольство Израиля в США сообщило, сколько израильтян похитили боевики ХАМАСа. Кроме того, в Египте открыли огонь по автобусу с израильскими туристами.

Десятки танков "движутся на юг Израиля". ЦАХАЛ мобилизовал их для боев в регионе, где продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.

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