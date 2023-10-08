Известно о семи погибших и одном раненом.

В Египте открыли огонь по пассажирскому автобусу из израильскими туристами.

Как сообщает агентство Аль-Джазира, инцидент произошел в Александрии. Огонь по транспортному средству якобы открыл офицер египетской полиции, или военный.

Издание пишет о двух израильских туристах, погибших в результате стрельбы в Александрии. Тем временем в сети появились первые кадры с места происшествия. Причины стрельбы пока неизвестны.

Египетские СМИ пишут, что местный силовик открыл огонь по израильским туристам, когда они прибыли к Помпеевой колонне, воздвигнутой в честь римского императора Диоклетиана. Погибли 2 израильтянина и 1 египтянин. Во время стрельбы был ранен еще один человек. Нападавший задержан.

Обновлено в 12: 54. Число погибших туристов в египетской Александрии возросло до семи. По информации местных СМИ, огонь пассажирским автобусом открыл сержант местной полиции.

Что происходит в Израиле сегодня

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Похоже, "Хезболла" присоединилась к операции ХАМАС. Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.

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