Кроме того, по меньшей мере 300 израильтян были убиты и более 1800 получили ранения.

Палестинские боевики, ворвавшиеся в Израиль, захватили десятки заложников, среди которых как военные, так и гражданские.

В настоящее время официальное их количество неизвестно, но, как сообщило посольство Израиля в США, захваченных граждан не менее сотни, передает Би-би-си. Однако подтверждения этих сведений от правительства Израиля пока нет. Израильские военные заявили, что "значительное" количество гражданских лиц и солдат находится в заложниках в секторе Газа.

Кроме того, как сообщило издание The Guardian со ссылкой на минздрав Палестины, по меньшей мере 313 палестинцев были убиты, в том числе 20 детей, и почти 2000 получили ранения в результате израильских авиаударов по сектору Газа.

Видео дня

При этом, СМИ Израиля со ссылкой на представителей спасательной службы сообщили, что по меньшей мере 300 израильтян были убиты, в том числе 30 солдат, и более 1800 получили ранения.

Ситуация в Израиле

Вчера боевики Хамас прорвались в Израиль, убивая и захватывая людей на своем пути. Также боевикам удалось захватить военную технику израильтян.

Кроме того, вчера из сектора Газа по Израилю была нанесена одна из крупнейших ракетных атак.

Сегодня мировые СМИ вышли с заголовками, которые сообщают о том, что внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года.

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