Исследователи утверждают, что грозы над Гималаями могут вызывать сложные электрические разряды.

В 2022 году в небе над южным Тибетским плато сфотографировали необычные красные молнии. В новом исследовании ученые рассказали, это - красные спрайты, пишет Independent.

Как сообщается, ночью 19 мая 2022 года два астрофотографа, работавшие в Тибете, запечатлели впечатляющие красные спрайты - атмосферное явление, названное так из-за схожести с медузами.

В этом конкретном событии в 2022 году исследователи также заметили 16 редких вторичных струй и первый в истории зарегистрированный случай в Азии зеленого свечения воздуха у основания ионосферы.

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Ученые детально изучили снимки. Они смогли установить, что родительские разряды молний, ​​которые привели к появлению красных спрайтов, возникли из конвективного комплекса, простирающегося от равнины Ганга до южных предгорий Тибетского нагорья.

"Это говорит о том, что грозы в Гималайском регионе могут вызывать некоторые из самых сложных и интенсивных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы на Земле". - говорят исследователи.

Напомним, в январе этого года в Бразилии молния ударила в самолет. Редкий инцидент попал на видео.

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