Один человек в результате нападения погиб, еще четверо ранены.

По заявлению израильских официальных лиц, боевик палестинского исламистского движения ХАМАС открыл огонь в переулках Старого города Иерусалима в воскресенье утром, убив одного израильтянина и ранив четырех других.

Двое пострадавших получили серьезные ранения, пишет Times of Israel.

На месте происшествия сотрудники полиции открыли огонь по террористу, 42-летнему палестинцу из Восточного Иерусалима, и убили его.

ХАМАС приветствовал нападение, назвав его "героической операцией", и идентифицировал террориста как человека по имени Фади Абу Шхедем - лидера ХАМАС в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме, где он жил.

Читайте такжеПока женщина была на карантине, медики пришли к ней домой и убили ее собаку (видео)По данным полиции, мужчина вошел в Старый город с пистолетом-пулеметом Beretta M12 и открыл огонь по трем израильтянам, которые шли около ворот Цепи, ведущих на Храмовую гору, возвращаясь с молитвы у Стены Плача. Один из них получил смертельное ранение, двое других - сильно пострадали. По словам врачей, среди тяжело раненых - раввин.

К месту происшествия бросились две полицейские и открыли огонь по террористу. К ним на помощь прибежали также двое офицеров-мужчин. При этом нападавшему удалось еще немного продвинуться по переулку.

"Весь инцидент длился 32 или 36 секунд. Действия женщин-офицеров были - с оперативной точки зрения - на самом высоком уровне", - заявил министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

Двое полицейских в возрасте 30 и 31 лет во время перестрелки получили легкие ранения.

Погибший израильтянин - первое израильское гражданское лицо, убитое палестинцами более чем за 6 месяцев после майского 11-дневного конфликта в секторе Газа, в результате которого погибли 12 мирных жителей Израиля.

По словам министра внутренней безопасности, нападение было спланировано заранее, а террорист регулярно молился в Старом городе. Его жена и дети три дня назад сбежали за границу, а оружие, которое он использовал, сложно достать в Израиле. На месте происшествия были обнаружены как минимум два магазина с патронами и нож.

ХАМАС быстро взял на себя ответственность за нападение, заявив, что это расплата за действия Израиля в Иерусалиме.

Отмечается также, что в пятницу днем, после отъезда своей жены Абу Шхедем поделился на своей странице в Facebook постом 2014 года, в котором обсуждалась ночная поездка мусульманского пророка Мухаммеда на Храмовую гору. Это место считается самым святым в иудаизме, а также третьим по значимости местом в исламе.

Кроме того, несколькими днями ранее в Старом городе произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали двое пограничников.

"Это второй теракт в Иерусалиме за последние дни. Я дал указание силам безопасности соответствующим образом мобилизоваться и продемонстрировать бдительность, в том числе из-за опасений по поводу атак подражателей", - заявил в связи с произошедшим премьер-министр Израиля Нафтали Бенет.

После сегодняшней перестрелки полиция закрыла Храмовую гору для посетителей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Иерусалиме пожилой мужчина пытался сжечь офис службы судебных приставов.

А израильские военные проводят масштабную слежку за палестинцами на Западном берегу реки Иордан с помощью системы распознавания лиц, работающий через камеры наблюдения и смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова