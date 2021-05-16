Совещание министров иностранных дел стран Евросоюза состоится во вторник.

Главы МИД стран Европейского Союза во вторник, 18 мая, проведут экстренное совещание в связи с эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем.

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на странице в Twitter.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренное совещание министров иностранных дел ЕС во вторник. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению продолжающегося насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, палестинские террористические группы выпустили более 130 ракет в направлении Израиля из Сектора Газа с вечера субботы до утра воскресенья, при этом десятки снарядов были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газы продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

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Автор: Екатерина Жирий