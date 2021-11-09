Кроме приложения для смартфона израильские военные установили камеры для сканирования лиц в разделенном между Израилем и Палестиной городе Хеврон.

Израильские военные проводят масштабную слежку за палестинцами на Западном берегу реки Иордан с помощью системы распознавания лиц, работающий через камеры наблюдения и смартфоны.

Как пишет The Washington Post, военные предприняли такую меру, чтобы понять уровень опасности палестинца для окружающих.

Военные отслеживают палестинцев с помощью приложения Blue Wolf для смартфонов. Она фиксирует фотографии лиц палестинцев и сравнивает их с большой базой данных изображений Wolf Pack, которую один из бывших военных описал как "секретный армейский Фейсбук для палестинцев".

Приложение на смартфоне разными цветами оповещает солдат, если палестинца нужно задержать и арестовать или отпустить.

Как пишет Washington Post, чтобы создать базу данных, которую использует Blue Wolf, израильские солдаты соревновались в фотографировании палестинцев, в том числе детей и пожилых людей, с призами за больше всего фотографий, собранных каждым подразделением. Общее количество сфотографированных людей неизвестно.

Кроме Blue Wolf, израильские военные установили камеры для сканирования лиц в разделенном между Израилем и Палестиной городе Хеврон, чтобы помочь солдатам на блокпостах идентифицировать палестинцев еще до того, как они предъявят свои удостоверения личности. Обширная сеть камер обеспечивает мониторинг населения города в режиме реального времени и, по словам одного бывшего солдата, иногда может "заглянуть" в частные дома.

Отвечая на вопрос о программе наблюдения, в Армии обороны Израиля (IDF) заявили, что "обычные операции по безопасности" являются "частью борьбы с терроризмом и усилий, направленных на улучшение качества жизни палестинского населения в Иудее и Самарии" (Иудея и Самария - официальное израильское название одного из округов, известном как Западный берег реки Иордан, - УНИАН).

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Боевые действия между Израилем и Сектором Газы

В конце мая между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад" вступил в силу режим прекращения огня, положивший конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались в течение 11 дней. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из Сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

В начале сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в Секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, которые вызвали пожары на юге страны.

Через несколько дней Израиль снова нанес удары по позициям ХАМАСа в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Как заявили израильские военные, удары были нанесены по подземной инфраструктуре боевиков движения ХАМАС: мастерские по производству ракет, состав оружия, тренировочного центра и тоннеля

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Автор: Александр Топчий