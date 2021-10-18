Мужчина, недовольный полученным от служащих ответом, поджег одну из стоек для приема посетителей.

В воскресенье, 17 октября, в Иерусалиме полиция задержала 71-летнего мужчину после того, как он попытался устроить пожар в офисе службы судебных приставов.

Как передает newsru.co.il мужчина, по всей видимости, недовольный полученным от служащих ответом, поджог одну из стоек для приема посетителей.

В результате этого инцидента никто не пострадал, однако был причинен незначительный материальный ущерб.

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Напомним, в августе 24-летняя жительница Индии сожгла себя после заявления о преследовании со стороны полиции и судебных органов по указанию депутата, которого она обвинила в изнасиловании.

На видеозаписи в Facebook девушка обвинила депутата в том, что он использует свое влияние для ее преследования. Она и ее друг назвали имена нескольких полицейских и даже судьи, которые якобы участвовали в заговоре с Раем.

За несколько минут до трагедии девушка объяснила, что делает это, чтобы другие обратили внимание на дискриминацию женщин в стране.

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Автор: Татьяна Герасименко