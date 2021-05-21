Израильская полиция штурмовала комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где палестинцы собрались на молитву по случаю перемирия.
Правоохранители применили слезоточивый газ, пишет LB.ua со ссылкой на Al Jazeera.
Свидетели заявили, что после молитвы многие палестинцы остались в комплексе, чтобы отпраздновать установленное отныне перемирие между Израилем и ХАМАС.
"Они пели и скандировали лозунги, когда контингент израильской полиции вошел в комплекс и стал применять меры сдерживания толпы, в том числе светошумовые гранаты, дымовые шашки и слезоточивый газ", - сообщил репортер.
Израильская полиция сообщила, что на Храмовой горе, где расположена мечеть, толпа устроила беспорядки. Люди швыряли в полицию камни и коктейли Молотова, пишет Jerusalem Post.
Палестинские СМИ заявили о 15 раненых резиновыми пулями палестинцев.
Обострение палестино-израильского конфликта
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
- Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.
- 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
- Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.
- 20 мая исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.
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