Россия называет своими "красными линиями" вступление Украины в НАТО.

Испанская газета El País опубликовала в среду реакцию США и НАТО на "гарантии безопасности" России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты отклоняют претензии Москвы по принципу "открытых дверей" НАТО в Европе, однако других подробностей не сообщил.

Опубликованные газетой документы показывают, что Вашингтон отказался подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с правительством Путина, а также отказал Кремлю относительно гарантий невступления Украины в Альянс, цитирует публикацию HuffPost.

В то же время США выступают за дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье и предлагают Путину переговоры по разоружению и мерам безопасности и сотрудничества в Европе с НАТО, успех которого обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы Украине.

"Учитывая масштабное, одностороннее и неоправданное развертывание войск в Украине и Беларуси, и вокруг них, мы призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию проверенным образом", - цитирует HuffPost реакцию НАТО.

— EL PAÍS (@el_pais) February 1, 2022

Прогресс по вопросам разоружения и мерам доверия может произойти только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины, предупредили у Байдена.

Однако ответ Белого дома и НАТО разнятся. Газета El País поясняет, что речь идет о готовности Вашингтона обсуждать концепцию "неделимости безопасности" (Безопасность всех членов Альянса неделима: нападение на одного – это нападение на всех. - Ред.), которую ОБСЕ одобрила в 2010 году. Москва добавила ее в первый пункт своего "проекта договора" с утверждением, что вступление Украины в НАТО как-то повлияет на безопасность России.

США не разделяют мнение Кремля и указывают, что концепцию неделимости безопасности "нельзя рассматривать оторвано". Однако Соединенные Штаты готовы обратиться к "соответствующим интерпретациям": "США и Россия также подтвердили неотъемлемое право каждого государства свободно выбирать или изменять свои механизмы безопасности, в частности договоры и союзы".

Детали

Согласно цитируемому документу, США готовы к диалогу с Россией по вопросам контроля за вооружением в сфере ракет средней и малой дальности. Кроме того, Вашингтон согласен обсудить взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Также в НАТО решили воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и рассмотреть дополнительные меры по предупреждению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Вашингтон готов обсуждать с Москвой неразмещение крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и в Польше.

В свою очередь, в альянсе подчеркнули, что не хотят конфронтации, но не пойдут на компромисс по основным вопросам. Дальнейшее усиление угроз или агрессии против Украины заставят Запад усилить свою "оборонительную позицию".

Пока официального ответа от России на эти документы нет.

Что предшествовало

26 января посол США Джон Салливан передал Министерству иностранных дел РФ предложения США на поставленные Кремлем "гарантии безопасности" по Украине и НАТО. Это же сделал и Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впоследствии добавил, что Вашингтон не будет публиковать текст предложений и просит Москву воздержаться от такой публикации.

При этом он подчеркнул, что ответ США был согласован с ЕС и Украиной.

Этому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.