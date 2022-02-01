Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Вашингтон получил письменный ответ России на присланные Соединенными Штатами предложения по "гарантиям безопасности" Кремля по НАТО и Украине.

Об этом сообщает The Washington Post и AP.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, потому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", - сообщил WP представитель США на условиях анонимности.

Чиновник отказался рассказывать детали ответа на предложения, полученного накануне запланированного во вторник телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - сказал представитель Госдепа.

26 января посол США Джон Салливан передал Министерству иностранных дел РФ предложения США на поставленные Кремлем "гарантии безопасности" по Украине и НАТО. Это же сделал и Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен впоследствии добавил, что Вашингтон не будет публиковать текст предложений и просит Москву воздержаться от такой публикации.

При этом он подчеркнул, что ответ США был согласован с ЕС и Украиной.

Этому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.

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