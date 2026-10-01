Часть договоренностей об усилении ПВО Украины до сих пор не выполнена, - Зеленский

Реализация договоренностей до сих пор не продвигается на "командном уровне", отметил президент.

Некоторые согласованные договоренности с лидерами других стран об усилении возможностей противовоздушной обороны Украины остаются нереализованными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания с военными, правительственными чиновниками и всеми руководителями служб, занимающихся защитой инфраструктуры.

Как отметил Зеленский, МИД, Министерство обороны и команда Офиса проведут оперативную проверку договоренностей с партнерами об обеспечении F-16 необходимой амуницией.

"То же самое касается поставок ракет для ПВО – по каждой стране, по всем соглашениям, по каждому пакету, и к завтрашнему дню – обновленный график поставок в Украину", – рассказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты.

"На сегодняшний день некоторые наши договоренности, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор не реализованы на командном уровне", – заявил Зеленский.

В то же время президент выразил благодарность Германии, Норвегии, Финляндии и всем другим партнерам, которые готовы работать максимально оперативно.

"Вчера и сегодня общался с лидерами: важно ускорить принятие решений", – добавил Зеленский.

Укрепление ПВО Украины – важные новости

Как сообщал УНИАН, по мнению почетного профессора международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка Раджана Менона, запасы ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны сокращаются, тогда как Россия наращивает воздушные атаки и готовится к ударам по энергетике в преддверии зимы. Ближайшие месяцы могут стать одними из самых важных в войне.

Правительство Италии пообещало до октября ввести в эксплуатацию в Украине четыре батареи SAMP/T NG, способные перехватывать баллистические ракеты, а также предоставить ракеты-перехватчики Aster 30.

Кроме того, в конце сентября Украина получила новую партию ракет для систем ПВО NASAMS.

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