Обвиняемого в убийстве Фарион приговорили к пожизненному заключению

Спустя более двух лет со дня смерти Фарион суд вынес приговор.

Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион, приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня, 1 октября, огласил Шевченковский районный суд Львова.

Суд признал Зинченко виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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"Назначить наказание – по ч. 1 ст. 263 УК в виде четырех лет лишения свободы. По пунктам 8, 14 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – к пожизненному лишению свободы. Согласно ч. 2 ст. 70 Уголовного кодекса Украины относительно поглощения менее сурового наказания более суровым, назначить Зинченко Вячеславу Федоровичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", – зачитал приговор судья Петр Невойт.

Он отметил что, срок отбывания наказания будет исчисляться со дня заключения Зинченко под стражу.

На приговор в течение 30 дней может быть подана апелляция.

Кроме того, суд обязал Зинченко возместить причиненный моральный ущерб дочери Фарион Софии Особе в размере пяти миллионов гривен.

В Офисе генпрокурора добавили, что во время судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что Зинченко совершил убийство в связи с исполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости. В частности, осужденный придерживался взглядов на якобы "национальную дискриминацию граждан Украины, которые общаются на русском языке".

"Фарион, известную своей публичной позицией в защиту украинского языка и культуры, он воспринимал как человека, который якобы "раскалывает народное единство". На этой почве у него и возник умысел на убийство, которое он впоследствии реализовал, произведя смертельный выстрел", - говорится в сообщении ОГП.

Убийство Ирины Фарион

19 июля 2024 года неизвестный во Львове выстрелил в профессора, лингвиста, экс-депутата Ирину Фарион. Нападавшему удалось скрыться, а женщина, получив ранение в голову, через несколько часов после покушения скончалась в больнице.

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко.

Ему инкриминировали умышленное убийство Фарион, связанное с исполнением ею общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное обращение с огнестрельным оружием. Со дня задержания Зинченко находится под стражей.

В ходе досудебного расследования по делу об убийстве Фарион было назначено более 60 экспертиз, допрошено более 1500 человек и проанализированы записи с камер видеонаблюдения. В начале 2025 года началось судебное разбирательство по делу.

17 сентября 2026 года суд завершил судебные прения по делу и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

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