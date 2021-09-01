Посол Афганистана назвал талибов террористами и заявил, что они "наглые и агрессивные" и хотят "поставить на колени весь Афганистан".

Движение "Талибан" не пойдет на переговоры с лидером Национального фронта сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмадом Масудом.

Такое мнение выразил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. По его словам, талибы хотят уничтожить лидера сопротивления.

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Посол Афганистана назвал талибов террористами и заявил, что они "наглые и агрессивные" и хотят "поставить на колени весь Афганистан". "Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления.- ред.), они не политики, а террористы... Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда", - сказал дипломат в интервью "РИА Новости".

Ранее лидер сопротивления говорил о готовности к диалогу с талибами. В Панджшере также находится вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства президента страны объявил себя исполняющим его обязанности.

Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Ирина Погорелая