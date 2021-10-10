В эти выходные, 9–10 октября, члены "Талибана" должны провести переговоры с делегацией США в Катаре.

Террористическое движение "Талибан" не намерено сотрудничать с США для "сдерживания экстремистских группировок", в том числе "Исламского государства" (ИД) в Афганистане.

Об этом заявил представитель талибов Сухайл Шахин. В эти выходные, 9–10 октября, члены "Талибана" должны провести переговоры с делегацией США в Катаре.

Борьба с экстремистскими группировками в Афганистане является одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах. "Талибан", однако, пока не планирует просить у США помощи. "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил Шахин, передает kommersant со ссылкой на АР.

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Теракты в Афганистане, устроенные ИД

С начала октября уже два крупных взрыва произошли в афганских мечетях. Так, 3 октября около мечети Идгах в столице Афганистана произошел взрыв во время церемонии прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан". Тогда погибли не менее 12 человек.

После этого, 5 октября движение "Талибан" заявило, что уничтожило ячейку террористической группировки "Исламское государство" во время рейда, проведенного через несколько часов после взрыва у мечети в Кабуле.

8 октября в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана произошел очередной взрыв. Террорист-смертник подорвал бомбу внутри мечети. Жертвами стали около 100 человек.

Ответственность за оба взрыва взяло на себя "Исламское государство".

Автор: Ирина Погорелая