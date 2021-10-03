Погибшими и раненными в результате нападения в столице Афганистана оказались гражданские лица.

В результате взрыва, который прогремел 3 октября около мечети Идгах в столице Афганистана, погибли несколько человек.

Взрыв произошел во время церемонии прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения "Талибан", сообщает Al Jazeera.

Как уточняется, мишенями теракта были руководители талибов. Однако, по словам представителя "Талибана" Билала Карими, талибы в результате нападения не пострадали, пишет Associated Press. Погибшими и раненными в результате нападения оказались гражданские лица, находившиеся у ворот мечети. Карими не назвал точное количество убитых заявив, что расследование продолжается.Читайте также"Отрезание рук необходимо для безопасности": талибы вернут телесные наказания и казни

По данным Al Jazeera, в результате нападения погибли как минимум двое мирных жителей. Associated Press ссылаясь на данные организации "Неотложная помощь" пишет, что в результате взрыва были ранены четверо людей.

Информацию о четырех раненных и двух погибших позже сообщил и представитель министерства внутренних дел Саид Хости, пишет местное агентство Aamaj News.

Ответственность за нападение сразу после взрыва никто не брал.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его главой стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

Авторы: Александр Топчий, Тамара Отовская