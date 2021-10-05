Представитель талибов Забигулла Муджахид написал в твиттере, что все члены ячейки были убиты в ходе ночной операции.

Движение "Талибан" утверждает, что уничтожил ячейку террористической группировки "Исламское государство" во время рейда, проведенного через несколько часов после взрыва, который произошел у мечети в Кабуле.

Представитель талибов Забигулла Муджахид написал в твиттере, что все члены ячейки были убиты в ходе ночной операции, проведенной подразделением спецназовцев на севере столицы.

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Однако, официальных данных, что рейд был напрямую связан со взрывом возле мечети Эйдгах 3 октября, нет, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, 3 октября во время церемонии прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя движения"Талибан", произошел взрыв. Мишенями теракта были руководители талибов. Однако, они в результате нападения не пострадали. Погибшими и ранеными оказались гражданские лица, находившиеся у ворот мечети. Представитель "Талибана" Билал Карими тогда не назвал точное количество убитых.

4 октября группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв у мечети.

В настоящее время существуют различные сообщения о жертвах в результате взрыва – от двух до пяти погибших и от двух до 11-ти раненых. Местное информационное агентство Asvaka в то же время сообщило, что 12 человек погибли, более 30 были ранены.

Ситуация в Афганистане

Местная ячейка террористической группировки "Исламское государство" – "Исламское государство Хорасан", является врагом талибов. Когда в августе талибы взяли под свой контроль Афганистан, количество нападений боевиков группировки "Исламское государство" на правящую группировку увеличилось.

В конце августа боевик-смертник нанес удар во время эвакуации возле аэропорта Кабула. В результате взрыва погибли 169 афганцев и 13 военнослужащих США. Группировка "Исламское государство Хорасан" взяло на себя ответственность за этот теракт.

Автор: Ирина Погорелая