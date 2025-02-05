Он обвинил его в работе на Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандально известный американский журналист Такер Карлсон полностью повторяет нарративы кремлевского правителя Путина.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он объяснил, что таким образом Карлсон хочет опустить его до уровня Путина. По словам Зеленского, это делается для того, чтобы люди начали "балансировать" между ними и искать компромисс:

"Кажется мне, что ему надо глубже понимать, что происходит в Украине. Прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно".

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