'Мы просто уничтожили Украину': Такер Карлсон выдал скандальные заявления о войне

Пропагандист заявил, что якобы "США вели эту войну", но не могут признать, что проиграли ее России.

Скандальный американский блогер, пророссийский пропагандист Такер Карлсон заявил, что США "проиграли войну с Россией", а Украина их якобы никогда "не волновала".

"Думаю, что политики в Вашингтоне до сих пор не поняли то, что мы только что проиграли войну с Россией. США вели эту войну - Пентагон, Госдеп, ЦРУ. Это никогда не касалось Украины", - заявил Карлсон во время разговора с американским ведущим Алексом Джонсоном.

Конспиролог убеждает, что США якобы никогда не беспокоился об Украине и "сотнях тысяч" погибших в войне украинцев. Более того, он считает, что это война России и США, которую Вашингтон якобы проиграл.

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"Мы просто уничтожили Украину. Никого это не волнует. Это была война против России, но мы проиграли. И я беспокоюсь, потому что никто не скажет это вслух, что мы переоцениваем наши силы", - заявил пропагандист, добавив, что "высокомерные" США просто "не могут признать проигрыш в обычной войне" против России.

Добавим, что глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отреагировал на эти заявления блогера. Он с иронией отметил, что громкие заявления Карлсона можно объяснить одним фактором из его биографии:

"Когда читаю или вижу Такера Карлсона, всегда вспоминаю историю о том, как он хотел попасть в ЦРУ, но не прошел отбор из-за уровня IQ".

Скандальные заявления Карлсона

Напомним, в феврале прошлого года американский журналист взял двухчасовое интервью у Путина. Кремлевский правитель обвинял в российской агрессии всех, кроме России, и повторял привычные нарративы.

В конце года Карлсон вернулся в российскую столицу, чтобы взять большое интервью у главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Недавно журналист назвал президента Владимира Зеленского "диктатором", который якобы "притесняет христиан" и запрещает в Украине язык и книги.

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