Штраф вынесен за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

Суд в России оштрафовал Google и Meta в общем на 9,2 миллиарда рублей.

Как сообщает DW мировой суд Москвы оштрафовал компанию Meta Platforms, владеющей социальной сетью Facebook, почти на 2 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Несколькими часами ранее судья того же участка оштрафовал американский интернет-концерн Google более чем на 7,2 миллиарда рублей - также за невидалення запрещенного в России контента.

"Впервые российским судом назначены штрафы, которые составляют долю от выручки указанных компаний за год в России, а именно: 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Читайте такжеGoogle больше не самый посещаемый сайт в мире: кто потеснил поискового гигантаОбе компании признаны виновными по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (Повторное совершение правонарушения, связанного с невудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). За данное правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 процентов совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Административные протоколы, по которым суд вынес решение, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta 4 и 27 октября соответственно. В пятницу в ведомстве заявили, что обеим компаниям грозят новые оборотные штрафы в связи с тем, что они не удалили еще 4,6 тысячи запрещенных материалов.

"Материалы, которые приведены в протоколах - малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство", - отмечает Роскомнадзор.

Решение мирового суда пока не вступили в законную силу, так как у Google и Meta после получения представителями полного судебного решения будет 10 суток для обжалования. После вступления решений в силу, согласно российскому законодательству, у компаний будет 60 суток для добровольной оплаты штрафа. В случае неуплаты штраф будет взыскан принудительно.

Роскомнадзор с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за невидалення запрещенного российскими законами контента. Общая сумма штрафов в отношении этих компаний уже составляет около 200 миллионов рублей.

Напомним, модераторы подали в суд на TikTok через просмотр жестких видео.

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