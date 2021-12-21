Там считают, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование экс-президента Украины Петра Порошенко.

Компании из группы Roshen будут обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в 283 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Интерстарч Украина".

Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца обществ, Порошенко Петра Алексеевича, - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что АМКУ принял решение о применении штрафных санкций к "Интерстарч Украина", "Днепровскому УПК" и "Интеркорн" "с нарушением процедуры рассмотрения дела".

В сообщении отмечается, что АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, изготовленной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ.

Читайте такжеАрахамия заявил, что подозрение Порошенко было ожидаемымКроме того, в компании подчеркивают, что "много раз говорили и объясняли АМКУ, что ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" являются переработчиками сырья, которые не осуществляют реализацию патоки третьим лицам и никоим образом не влияют на формирование цен".

Также в заявлении "Интерстарч Украина" выдвигается претензия к АМКУ из-за того, что комитет "сделал все для того, чтобы лишить общества их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу". Так, утверждается, что регулятор "не уведомил общества о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением.

Штраф вынесен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Roshen является крупнейшим в Украине производителем кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний имела признаки монопольного положения на этом рынке.

Roshen: что известно

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Roshen и суды

25 мая 2020 года появилась информация о том, что Roshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка".

29 января 2020 года стало известно о том, что Roshen судится с производителем мороженого за бренд "Киевский торт".

В сентябре 2019 года Roshen судился за исключительно право использовать красную ленту при упаковке тортов.

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