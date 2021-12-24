Согласно иску, сотрудники регулярно сталкиваются с детской порнографией и другим травмирующим контентом.

Модераторы платформы TikTok подали коллективный иск к ее материнской компании ByteDance Inc. из-за контента, который им приходится просматривать.

Согласно иску, 10000 модераторов регулярно сталкиваются с детской порнографией, видео с изнасилованиями, обезглавливаниями и нанесением увечий животным, пишет Bloomberg. По словам одной из сотрудниц, Кэнди Фрейзер, ей приходится смотреть ролики с каннибализмом, разбитыми головами, стрельбой в школе и самоубийствами.

В коллективной жалобе говорится, что компания требует от модераторов работы в бешеном темпе: они должны просматривать сотни видео за 12-часовую смену лишь с одним часом перерыва на обед и двумя 15-минутными перерывами. На одно видео отводится не более 25 секунд, и одновременно приходится работать с тремя-десятью роликами.

Читайте такжеНа Харьковщине женщина обезоружила и выгнала залезшего в дом вора с топоромПри этом TikTok наравне с TouTube и Facebook был среди социальных сетей, которые разработали рекомендации, помогающие модераторам справляться с изображениями жестокого обращения с детьми. Однако сотрудники утверждают, что платформа не предоставляет обещанную психологическую поддержку, а смены так и не ограничиваются четырьмя часами, как было обещано.

Фрейзер говорит, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за тревожных видео, которые ей приходилось смотреть. Она плохо спит и видит кошмары. Женщина выступает от имени всех модераторов и требует обязать компанию выплатить компенсацию за психологические травмы, а также создать медицинский фонд для модераторов.

В компании пока не прокомментировали происходящее.

Как сообщал УНИАН, TikTok отвоевал у поисковика Google звание самого посещаемого сайта в мире. Поисковик был лидером по количеству уникальных посетителей последние 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: