Учитывая состояние здоровья, Саакашвили не присутствовал ни на заседании, ни на оглашении решения.

Тбилисский городской суд сегодня отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

С ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривал около двух месяцев, сообщает Радио Свобода.

Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента Грузии. Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили. По словам представителя службы, юриста Ники Абрамишвили, поданное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михеила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки наказания.

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Учитывая состояние здоровья, Михеил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал, даже дистанционно.

Заключение Михеила Саакашвили

1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, когда он впервые за восемь лет вернулся на родину накануне муниципальных выборов.Он является фигурантом нескольких уголовных дел, по одному из них был заочно приговорен к шести годам заключения. Сам Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием.

Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября 2021 года согласился прекратить. После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори. Состояние здоровья политика продолжает ухудшаться. В ноябре стало известно, что он болен туберкулезом в 55-летнего политика развивается деменция. Также его адвокаты сообщали, что в Саакашвили обнаружили следы смертельного яда. Он стремительно теряет вес. Его пресс-секретарь Дарья Чиж сообщала, что в начале судов он весил 120 кг, сейчас – 69. Недавно появились кадры с судебного заседания, на которых видно, насколько политик похудел.

Адвокаты добиваются перевода его на лечение в другую страну и отсрочки приговора.

6 февраля Верховная Рада Украины обратилась к Грузии и мировому сообществу о необходимости немедленного перевода Саакашвили на лечение за границу. Украина также просит предоставить доступ к Саакашвили уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу. МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что грузинские власти " публично пытают и убивают" Саакашвили.

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