28 января пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж написала, что он весит 69 кг, а в начале судов над ним его вес составлял 120 кг.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили проходит лечение в клинике "Вивамед", поэтому он дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении.

Как сообщает "Грузия online", во время заседания политик пожаловался на крайне тяжелое состояние здоровья. В подтверждение своих слов он задрал футболку - заметно, что он критически похудел. После этого его видеокамеру отключили.

"... Единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", — сказал экс-президент Грузии.

Видео дня

Скриншоты с прямого включения опубликованы на Facebook-странице Саакашвили. Они подписаны: "Михеил Саакашвили присоединился к заседанию суда дистанционно".

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