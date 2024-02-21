Дипломат подчеркнула, что не может поверить в то, что так ведут себя поляки.

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Звонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе.

Реакция дипломата появилась у ее Facebook- я не знаю. Звонкевич подчеркнула, что больше не может делать вид, что ничего не происходит.

"Я больше не могу молчать. Из любви к своей родине. Я не могу делать вид, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Я извиняюсь перед вами, дорогие украинцы", - отметила она.

Как призналась Звонкевич, ранее она думала, что так позорно могут вести себя только русские, напомнив о событиях Варшавского восстания 1944 года, в частности об отказе советских войск разрешить посадку самолетов союзников на подконтрольной им территории.

Генконсул уточнила, что ее заявление касается не требований протестующих, а формы протеста.

"Настоящий поляк никогда не ударит в спину своим соседям, которые борются за свободу. Дело не в требованиях, а в форме протеста. Стыд и позор. Я извиняюсь перед Украиной, которая сейчас воюет", - написала Звонкевич.

Блокирование границы Украины: последние новости

Протесты на границе с Польшей начались еще осенью, польские перевозчики требуют, чтобы украинские коллеги снова должны были получать разрешения, а фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

В последнее время ситуация обострилась, все чаще появляется информация о провокационных заявлениях и действиях протестующих. Да, фермеры уже дважды рассыпали украинское зерно, а на одной из последних акций заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя кризис на границе, сказал, что дело не в зерне, а, скорее, в политике.

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