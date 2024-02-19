Президент призвал найти рациональное решение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кризис на границе с Польшей демонстрирует "эрозию солидарности".

"То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта", - сказал он в вечернем видеообращении к украинцам.

По его словам, ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. Поэтому необходимо найти общие рациональные решения с Польшей и всеми, кого беспокоит судьба Европы.

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"И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", - добавил он.

Блокирование границы Украины: последние новости

Как известно, протесты на украинско-польской границе продолжаются с ноября 2023 года. Польские перевозчики требуют возврата к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков, а фермеры - остановить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины,

Вчера днем митингующие пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", их остановили полицейские.

По последним данным Государственной пограничной службы Украины, сейчас на границе с Польшей заблокировано шесть направлений из девяти.

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