Польская полиция сообщила о расследовании дела.

На акции протеста польских фермеров в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Днем более 100 сельскохозяйственных тракторов заблокировали дорогу возле съезда с автострады А1. На опубликованном Agencja Wyborcza фото также можно увидеть, что на одном из них был установлен флаг Союза Советских Социалистических Республик.

Глава Министерства внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что скандальный баннер немедленно сняли и передали полиции. "Полиция и прокуратура принимают меры в отношении его автора. Потакания подобным преступным действиям не будет", - написал он в микроблоге X.

Видео дня

Впоследствии в полиции отчитались о проведении действий по статье 256 §1 Уголовного кодекса (публичная пропаганда фашистского или иного тоталитарного государственного строя или разжигание вражды на почве национальных, этнических, расовых или религиозных различий).

Протесты польских фермеров: скандальные инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее польские протестующие высыпали прямо на землю украинское зерно. Видео инцидента возмутило украинцев, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за действия участников акции.

Уже впоследствии протестующие попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", их остановила полиция. Сегодня они снова перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно.

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