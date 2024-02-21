По его словам, вступление Украины в ЕС должно происходить по определенным правилам.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут.

В интервью Украинскому Радио он сказал, что европейские фермеры "боятся за свое существование" из-за огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС. "Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой", - заявил Дуда.

Польский президент уверяет, что его страна никогда не закрывалась от сельскохозяйственной продукции из Украины. "Польша закрыла свой внутренний рынок для украинского зерна в связи с кризисом на этом рынке и резким падением цен на продукцию, сельскохозяйственную продукцию, в том числе на зерно, но она не перекрыла возможность транзита зерна через Польшу", - говорит он.

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Дуда отмечает, что сельскохозяйственные профсоюзы действуют независимо от власти, а блокирование границы не является решением польского правительства.

"Мне жаль, что возникли такие ситуации, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша - это демократическая страна, где право на протест просто существует и оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается", - отметил он.

На вопрос, изменилась ли позиция Польши относительно евроинтеграции Украины, польский президент сказал, что Украина имеет поддержку, однако ее вступление должно быть подчинено определенным "правилам".

"Украину поддерживают и, я надеюсь, будут поддерживать. Потому что я сказал, что мы не должны позволить России выиграть эту войну. Но я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях вступления, которые также ответственно будут защищать рынки европейских стран", - добавил Дуда.

Блокирование границы Украины: последние новости

Протесты на границе с Польшей начались еще осенью, польские перевозчики требуют, чтобы украинские коллеги снова должны были получать разрешения, а фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

В последнее время ситуация обострилась, все чаще появляется информация о провокационных заявлениях и действиях протестующих. Так, фермеры уже дважды рассыпали украинское зерно, а на одной из последних акций заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя кризис на границе, сказал, что дело не в зерне, а, скорее, в политике.

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