Компании поставляли машины, детали к ним и другие услуги для строительства моста.

Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь Москве в строительстве Крымского моста, сообщает Reuters.

Отмечается, что восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, а компании оплатили штрафы на общую сумму 160 тысяч евро (169 тысяч долларов).

"Компании, которые были привлечены, поставляли машины, детали машин и другие услуги для строительства моста через Керченский пролив... Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта", - сообщили в прокуратуре.

Видео дня

Также сообщается, что одна из компаний получила выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг в размере 71 330 евро. Эта незаконно полученная выгода была конфискована голландским прокурором.

В прокуратуре не назвали причастные компании.

Крымский мост - что известно

Крымский мост соединяет полуостров Крым с территорией России через Керченский пролив. Строительство моста началось в феврале 2016 года после незаконной оккупации Крыма Россией. Мост был открыт для автомобильного движения в мае 2018 года и для железнодорожного движения в декабре 2019 года.

Украина периодически атакует Крымский мост, нанося ему повреждения.

В частности, 17 июля во время атаки на мост было уничтожена часть, по которой передвигается автомобильный транспорт. Для восстановления поврежденного участка россиянам понадобилось почти два месяца.

Для защиты моста от украинских морских дронов россияне затапливают вблизи него баржи и паромы и создают боновые заграждения. В то же время, по мнению экспертов, это несколько усложнит работу надводных дронов, однако не сделает ее невозможной.

Вас также могут заинтересовать новости: