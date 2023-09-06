Ранее к югу от моста были установлены баржи.

17 июля во время атаки на построенный оккупантами Керченский мост, соединяющий Крым с территорией РФ, была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

Спустя почти два месяца россияне смогли восстановить разрушенный фрагмент моста, пишет "Радио Свобода".

Журналисты сравнили спутниковые снимки сервиса Planet.com за 3 и 5 сентября и выяснили, что оккупанты установили новый пролет – вместо поврежденного.

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А ранее к югу от моста были установлены баржи. "Крым.Реалии" отмечает, что они, как предполагается, послужат основой для заграждения для предотвращения новых атак по мосту.

Удары по Крымскому мосту - что нужно знать

Крымский мост, соединяющий территорию страны-агрессора и оккупированный полуостров, выполняет важную роль в войне – его используют для логистики.

Разведка Великобритании ранее заявляла, что после серии ударов по мосту российские оккупанты пытаются защитить его с помощью различных методов.

В начале месяца РФ заявила о якобы уничтожении трех морских дронов при попытке атаки на Крымский мост. Украинская сторона отметила, что это один из способов оправдываться за то, почему у РФ нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры в полной мере.

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