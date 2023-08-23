Специалист рассказал, как можно бороться с боновым заграждением, которое захватчики устанавливают перед незаконным путепроводом.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, помешает ли украинским морским дронам то, что оккупанты затопляют паромы, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Свое мнение он высказал в эфире телемарафона. По его словам, захватчики выставляют боновые заграждения, затапливают паромы – это простой способ, но он может быть эффективен.

"Если применять дроны, то надо максимально применять прямо сейчас, потому что враг будет непременно совершенствовать что-то и готовить какие-то защиты. Они не будут сидеть сложа руки - это объективно. Поэтому оно (затопление паромов и боновые заграждения – УНИАН) может себя определенным образом оправдывать. Это уже покажет только практика применения, но то, что это создаст какие-то препятствия для надводных дронов - вполне возможно", - говорит специалист.

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Он отмечает, что с боновыми заграждениями можно провести соответствующие учения и попытаться (научиться) их обходить и пробивать. Речь идет о том, что в определенную "точку" направляется несколько дронов: первые пробивают заграждения, последующие – завершают дело взрывом.

"С затопленными баржами и буксирами – тоже не невозможно (пробиться – УНИАН), но это, пожалуй, несколько усложнит работу надводных дронов", - добавил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, захватчики пытаются защитить от ударов Сил обороны незаконно построенный Крымский мост. В частности, стало известно, что в районе Керченского пролива, вблизи моста между РФ и временно оккупированным Крымом они проводят подготовительные работы для затопления уже второго парома. По данным ГУР, россияне планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств такого типа перед мостом. Также противник планирует установит боновые заграждения между затопленными паромами.

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