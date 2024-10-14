США выразили серьезную обеспокоенность из-за этих учений и осудили действия Китая как подрывающие региональную стабильность.

В понедельник Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, подтверждая опасения относительно роста напряженности, которая усилилась после заявления президента Тайваня Лай Чин То о суверенитете во время речи в честь Национального дня.

Как пишет Financial Times, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сообщила о привлечении сухопутных, морских, воздушных и ракетных сил для отработки таких маневров, как "патрулирование боевой готовности, блокирование ключевых портов и районов, атаки на морские и наземные цели и захват всестороннего преимущества". НОАК подчеркнула, что эти учения являются "строгим предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".

США выразили серьезную обеспокоенность из-за этих учений и осудили действия Китая как подрывающие региональную стабильность. "Китайский военный ответ на обычную ежегодную речь является необоснованным и грозит дальнейшей эскалацией", - заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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Лай Чин То созвал заседание Совета национальной безопасности Тайваня, а его офис призвал Китай прекратить военные провокации. "Международное сообщество имеет широкий консенсус относительно важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. Китай должен признать реальность существования Китайской Республики (Тайваня) и уважать выбор народа Тайваня жить в демократии", - говорилось в официальном заявлении.

Эти учения НОАК состоялись после выступления Лая, в котором он подтвердил суверенитет Тайваня, но в то же время призвал к мирному сосуществованию с Китаем. В своей речи он также обратился к историческим событиям, в частности к восстанию 1911 года, которое свергло имперскую власть в Китае, что должно было стать сигналом примирения с частью тайваньцев, которые идентифицируют себя как китайцы.

Несмотря на это, Пекин назвал Лая "опасным сепаратистом" и усилил свою военную активность вблизи Тайваня с момента его избрания в январе. Китай продолжает настаивать на том, что Тайвань является частью его территории и угрожает силовым захватом острова, если Тайбэй откажется подчиниться.

Учения НОАК, которые получили название "Joint Sword 2024 B", были продолжением маневров, начавшихся после инаугурации Лая в мае. Военные эксперты отмечают, что Китай часто использует такие учения для давления на тайваньскую общественность и вооруженные силы.

На прошлой неделе тайваньские чиновники сообщили о чрезвычайно большом количестве китайских военных кораблей в море, что совпадает с выступлением Лая на Национальный день. Кроме того, китайский авианосец "Ляонин" был замечен в канале Баши между Тайванем и Филиппинами, вероятно, для участия в учениях.

Значительную роль в учениях сыграла и китайская береговая охрана. Четыре группы кораблей проводили "правоохранительные инспекции" в регионе, включая высадки на суда и контроль вод вблизи Тайваня. Это свидетельствует о масштабных намерениях Китая усилить контроль над водами вокруг острова.

Тайваньские и западные военные эксперты отметили, что такие действия нарушают хрупкий статус-кво между Тайванем и Китаем, повышая угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

Война за Тайвань

Уже не первый месяц в мире говорят о приближении войны за Тайвань. Ожидается, что Китай может начать свою операцию уже через несколько лет - в 2027.

В СМИ уже пишут, что США готовят флот к войне с Китаем в 2027 году, и в этой подготовке Пентагон использует опыт Украины. Отмечается, что американцы оценили то, как украинцы, не имея флота, нейтрализовали довольно большой российский флот.

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