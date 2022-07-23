ЕС импортирует 14% общего объема сжиженного природного газа из Нигерии, но существует возможность увеличить импорт более чем вдвое.

Евросоюз рассматривает возможность увеличения поставок газа из Нигерии, на фоне потенциального сокращения импорта из России.

Как сообщает Reuters об этом заявил заместитель генерального директора департамента энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин во время выступления в Нигерии, где на этой неделе провел встречи с официальными лицами крупнейшего производителя нефти в Африке.

ЕС импортирует 14% общего объема сжиженного природного газа из Нигерии, но существует возможность увеличить импорт более чем вдвое, сообщил Болдуин агентству Reuters.

Добыча нефти и газа в Нигерии сдерживается кражами и вандализмом на трубопроводах, из-за чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на Бонни-Айленде работает на 60% мощности. Однако Нигерия планирует улучшить безопасность в дельте реки Нигер и вновь открыть Транснигерский трубопровод осенью, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

"Они (нигерийские чиновники) сказали нам: "Давайте вернемся к этому разговору в конце августа, потому что мы считаем, что можем достичь реального прогресса", - сказал чиновник.

В прошлом году Нигерия экспортировала 23 миллиарда кубометров (млрд) газа в ЕС, но ранее эти показатели были выше. Так, в 2018 году, по данным Болдуина, Евросоюз купил 36 млрд кубометров СПГ у Нигерии.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

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