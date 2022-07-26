ОГТСУ сообщил "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к нештатным ситуациям на магистральном газопроводе.

Диспетчеры Оператора ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы РФ – Украина.

Как сообщила пресс-служба ОГТСУ, изменение давления произошли без уведомления со стороны ПАО "Газпром".

Отмечается, что ОГТСУ сообщил "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к нештатным ситуациям на магистральном газопроводе, а также напомнил о необходимости согласования действий в соответствии с алгоритмом, определенным действующей міжоператорською соглашением.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" вновь уменьшил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки", - обратил внимание генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ОГТС напомнили, что в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.

Напомним, крупнейший немецкий партнер "Газпрома" получит помощь от правительства.

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