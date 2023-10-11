В НАТО обещают не поддаться на шантаж Путина из-за его ядерной риторики.

Ядерная риторика президента Российской Федерации Владимира Путина не заставит страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе.

"Ядерная риторика России во время этого конфликта была и продолжает быть безрассудной и опасной. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть и она никогда не должна быть развязанной", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, в Альянсе продолжают очень внимательно следить за тем, что делает Россия. "На данный момент мы не видели каких-либо изменений в их ядерной позиции, которые бы требовали каких-то изменений в нашей ядерной позиции", - добавил Столтенберг.

По его словам, объявление Россией об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний показывает недостаток уважения России и последующее пренебрежение к ее международным обязательствам.

В то же время, союзники НАТО придерживаются этих норм против ядерных испытаний на протяжении более 25 лет.

"У нас нет планов снова начинать испытания. Путин пытается использовать ядерный шантаж для запугивания и принуждения. Он пытается использовать эту ядерную риторику, чтобы помешать союзникам НАТО поддерживать Украину. Но он не добьется успеха. Потому что это в наших интересах, чтобы Украина выстояла. Поэтому, мы продолжим поддерживать Украину и не позволим президенту Путину шантажировать союзников НАТО из - за его ядерной риторики", - подчеркнул Столтенберг.

Ядерные угрозы РФ - детали

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости бить по Украине ядерной бомбой. Также Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у НАТО.

В то же время, глава фонда "Русь седящая" и журналистка Ольга Романова считает, что российский диктатор Владимир Путин способен принять решение о нанесении по Украине или странам Европы локального ядерного удара.

Британский экс-премьер Борис Джонсон считает, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие, поскольку это лишит Россию поддержки со стороны Китая и подорвет остатки доверия к агрессору со стороны россиян.

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